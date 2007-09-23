Водій ”Мерседеса” розстріляв шляховиків
10:42, 23 вересня 2007Суспільство
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Інцидент у Москві
На заході Москви підчас дорожнього конфлікту водій автомашини "Мерседес" застрелив шляховика і поранив ще одного, повідомляє в неділю РІА Новостиз посиланням на джерело в ГУВС міста.
За його словами, злочин було скоєно після півночі біля будинку 44 по Рябіновій вулиці.
"Як повідомили міліціонерів очевидці, між водієм автомобіля "Мерседес" і шляховиками відбувся конфлікт, в ході якого водій дістав пістолет і смертельно поранив у живіт одного робітника і вистрілив в ногу другому. З місця події правопорушник зник", - сказав співбесідник агентства.
Зараз опитують свідків інциденту для складання фоторобота того, хто стріляв, у Москві для його затримання оголошено спеціальний план "Перехоплення".
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