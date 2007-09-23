До Праги повернулася ”Біблія диявола” (фото)

З 20 вересня по 6 січня в Празькій національній бібліотеці, Клементинумі, виставлений найбільший з відомих у світі середньовічних манускриптів - Codex Gigas, що вважається восьмим чудом світу, якого ще називають "Біблія диявола", повідомляє AP.

У 1648 році, в кінці Тридцятилітньої війни, рукопис, що датується початком XIII століття, був вивезений з Празького замку, де він тоді зберігався, шведськими військами як військовий трофей і з тих пір знаходиться у фондах Шведської Королівської бібліотеки в Стокгольмі.

На виготовлення Codex Gigas пішло 160 ослячих шкур, і при розмірах палітурки 92 на 50 сантиметрів при товщині 22 сантиметри манускрипт важить 75 кілограмів. Спочатку в рукописі було 640 сторінок, 624 з яких досі знаходяться у хорошому стані.

Легенда свідчить, що створив Codex Gigas чернець з бенедиктинского монастиря в чеському місті Подлажиці, але не один, а за допомогою самого диявола. Чернець, який скоїв серйозний злочин , в спокутуванні свого гріха, присягнувся всього за одну ніч написати і прикрасити малюнками книгу, яка включатиме все людське знання і прославить монастир на століття. Проте близько півночі він зрозумів, що не справиться з узятою на себе обітницею сам і продав душу дияволові в обмін на допомогу. Диявол свою обіцянку виконав, а чернець в подяку намалював портрет свого помічника на форзаці книги. В першу чергу саме через це зображення, а не через свої розміри Codex Gigas вважався в християнському світі "восьмим чудом світу". Подлажицький монастир згодом був повністю зруйнований в ході релігійних воєн XV століття.

У написаному на латині манускрипті міститься сума знань ченців Бенедиктинского ордена на початок XIII століття - Старий і Новий Заповіт, тексти "Етимології" Ісідора Севильского, "Іудейської війни" Йосипа Флавія, список Космової хроніки, трактати на різні теми, список послушників Подлажицького монастиря, так зване "Дзеркало грішника" (збірка повчальних і цікавих розповідей-прикладів для проповідників), різні форми замовлянь, календар з синодиком (вказуванням днів святих) і інші записи.

Codex Gigas, що повернувся до Праги після 359-річної відсутності, доставили в столицю Чехії зі Стокгольма на військовому літаку, викликав величезний інтерес публіки. Цінність книги така велика, що до початку експозиції Клементінум обладнали новою охоронною сигналізацією. У зал, в якому підтримується особливий мікроклімат, пускають лише 60 чоловік на годину. Вони мають можливість протягом десяти хвилин розглядати поміщений в спеціальний футляр манускрипт, розкритий на 290-ій сторінці. На ній якраз і знаходиться знамените зображення диявола.

За три з половиною сторіччя Codex Gigas лише втретє покидає Стокгольм - раніше він виставлявся в Нью-Йорку і Берліні.

Лента.ру