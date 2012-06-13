У Польщі дали два роки українцю, який продав 700 фіктивних запрошень на роботу

Як передає кореспондент УНІАН, за даними польських прикордонників, котрі виявили порушника під час контролю працедавців у місті Плоцк, слідство зібрало докази про щонайменше 700 осіб, які у 2010-2011 роках завдяки фіктивним запрошенням засудженого українця змогли приїхати до Польщі.

"Зібраний матеріал підтвердив, що іноземці хотіли отримати лише право в`їзду на територію Шенгенської зони. Жоден із потенційних працедавців не планував їх брати на роботу", - відзначили в прес-службі.

Прикордонники зауважили, що українець виготовляв запрошення через двох громадянок Польщі та одного українця, котрим за кожну зареєстровану заявку на роботу платив по близько 2,5 євро.

Представник Надвіслянського відділення прикордонної служби повідомила УНІАН, що польський суд призначив покарання для українця у вигляді 2 років тюрми з випробувальним терміном 5 років та штраф у розмірі трохи більше 1,5 тис. євро, зауваживши, що польське законодавство за такі порушення передбачає кару від 6 місяців до 8 років тюрми.

Польські спільники українця засуджені до 5 місяців тюрми з випробувальним терміном 2 роки та штрафу в розмірі 350-450 євро.

Ще одного українця, котрий виготовляв запрошення, оголошено у міжнародний розшук.

Прес-служба польських прикордонників зазначила, що з початку дії спрощеної системи працевлаштування, якою з половини 2007 року можуть скористатися громадяни України, Росії, Білорусі, Грузії та Молдови, правоохоронці затримали більше 80 осіб, котрі виготовляли фіктивні запрошення, майже 30 з яких було засуджено.

Як повідомляв УНІАН, польські працедавці зареєстрували для громадян України, котрі за останні 5 років традиційно отримують понад 90% усіх заявок на роботу в рамках спрощеної системи працевлаштування, 750 тис. таких заявок, в тому числі рекордні 240 тис. минулого року.

За спрощеною системою українці можуть працювати у Польщі безперервно шість місяців в році без офіційного дозволу.

Водночас частина українців використовує ці заявки лише для отримання візи та в`їзду до Польщі, не маючи наміру працювати, що є порушенням законодавства та тягне за собою покарання.