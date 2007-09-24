”Укрнафта” хоче зупинити роботу на Заході після виборів

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія ВАТ "Укрнафта" заявляє, що має намір після парламентських виборів повернутися до розгляду питання припинення видобування вуглеводнів на родовищах Західного нафтопромислового регіону (Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька області) і на родовищах з важковидобувними і виснаженими запасами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови правління з фінансово-економічних питань ВАТ “Укрнафта” Володимир ПУСТОВАРОВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Щоб не додавати ситуації політичного забарвлення, правління компанії після проведення виборів знов виноситиме на розгляд Наглядової ради питання про зупинку видобування на збиткових родовищах, або про продаж збиткових активів", - сказав він.

При цьому він додав, що щомісячні збитки "Укрнафти" від експлуатації західних родовищ становлять близько 48 млн. грн.

В.ПУСТОВАРОВ нагадав, що правління компанії вже виносило на розгляд наглядової ради це питання, проте правлінню не вдалося досягти позитивного рішення через блокування розгляду цього питання представниками держави в Наглядовій раді.

Також він додав, що з метою компенсації одержаних компанією збитків (за перше півріччя вони становили близько 500 млн. грн.), компанія має намір звернутися до суду.

Нагадаємо, в лютому правління "Укрнафти" заявило про намір з 1 березня припинити видобування на родовищах з важковидобувними і виснаженими запасами, яка стала збитковою після чергового підвищення з 1 січня 2007 року ставок рентної плати на нафту і газовий конденсат.

Компанія заявляла, що відновлення видобутку на таких родовищах буде можливе тільки за умови скорочення державою податкового навантаження на підприємство.

Міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО заявив, що позиція компанії щодо закриття родовищ неприйнятна для держави. При цьому він додавав, що уряд вживає всі заходи для забезпечення прибутковості видобування вуглеводнів на цих родовищах.

Як повідомляв УНІАН, Україна з початку 2007 року встановила для суб`єктів господарювання, здійснюючих видобування нафти і газового конденсату, рентну плату, яка вноситься до держбюджету, у розмірі 1090 грн. за тонну нафти, видобутої з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5 тис. метрів, що більше на 24,4% рентної плати, встановленої на 2006 рік.

Рентна плата за одну тонну нафти і газового конденсату, видобутих з покладів понад 5 тис. метрів, встановлена у розмірі 404 грн.

У 2006 році рентна плата за видобуту нафту і газовий конденсат становила 876,17 грн. за одну тонну.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.

50%+1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група «Приват».