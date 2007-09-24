Газ для населення України може подорожчати до 200 доларів

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія ВАТ "Укрнафта" заявляє, що Міністерство охорони навколишнього природного середовища (Мінприроди) передало ліцензію на вивчення Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища (Харківська область) від НАК "Надра України" приватній компанії ТОВ "Геолсоюз".

Про це заявив начальник юридичного управління ВАТ “Укрнафта” Вячеслав КАРТАШОВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, на сьогоднішній день НАК "Надра України" є зареєстрованим учасником ТОВ "Геолсоюз", володіючи 50% цієї компанії.

"За нашою інформацією, яку ми, на жаль, без прокуратури не маємо можливості сьогодні документально підтвердити у міністерства, ліцензія на Сахалінське родовище вже переоформлена на це ТОВ", - сказав він.

При цьому В.КАРТАШОВ додав, що "переоформлення ліцензії на видобуток газу на одному тільки Сахалінському родовищі на компанію, в якій у НАК "Надра України" всього 50%, дозволило комерсантам від влади приховати від продажу населенню 400 млн. кубометрів газу на рік, поклавши собі в кишеню різницю від продажу газу - а це, за приблизними підрахунками, при цьому обсязі газу близько 50 млн. доларів на рік. Отже відповідальні особи від міністерства, що підписалися під таким рішенням, саме на цю суму пограбували річний бюджет України".

Перший заступник голови Правління з фінансово-економічних питань ВАТ “Укрнафта” Володимир ПУСТОВАРОВ на прес-конференції в УНІАНсказав, що переоформлення ліцензії на видобуток газу Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища на підприємство "Геолсоюз" призведе до того, що "Укрнафта" не зможе реалізовувати населенню газ за регульованою ціною у обсягах 400 млн. куб. газу на рік, що спричинить дефіцит газу, який продається за регульованою ціною. У такому разі, НАК "Нафтогаз України" буде вимушений купувати газ для населення за ринковими цінами, що може привести до зростання вартості газу для населення до 180-200 дол. за 1 тис. кубометрів.

В.КАРТАШОВ заявив на прес-конференції, що ТОВ "Геолсоюз" зареєстроване 2 листопада 2006 року. Він повідомив, що має в своєму розпорядженні документи про те, що засновниками ТОВ на момент реєстрації були «Андрій КІЧА, який має відношення до компанії "Інфокс" і екс-голови Державного комітету природних ресурсів України Миколи ЗЛОЧЕВСЬКОГО, Валерій ОМЕЛЬЧЕНКО, якого пов`язують родинні й службові зв`язки з керівництвом Мінприроди, і ТОВ "Бріліант Спірит Україна". При цьому він не уточнив, які саме документи має в своєму розпорядженні.

За його словами, «згідно з офіційною інформацією, на 21 вересня 2007 року засновниками ТОВ "Геолсоюз" були - НАК "Надра України" (50%), Андрій КІЧА (25%) і Олександр ВІТРЕНКО (25%)».

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня В.КАРТАШОВ заявляв, що "Укрнафта" отримала пропозицію від осіб, які представляють інтереси "Геолсоюзу", одержати право на Сахалінське родовище шляхом придбання корпоративних прав "Геолсоюзу".

Нагадаємо, з серпня "Укрнафта" відновила видобуток вуглеводнів на Сахалінському родовищі, яку вимушена була зупинити через те, що "Надра України" відкликали у компанії довіреність на видобуток вуглеводнів з 16 бурових свердловин.

9 липня ц.р. НАК «Надра України», дочірнє підприємство НАК «Надра України» «Полтавнафтогазгеологія» і ВАТ «Укрнафта» підписали угоду про спільну діяльність щодо геологічного вивчення, в т.ч. дослідно-промислової розробки Сахалінського родовища шляхом внесення відповідних доповнень і змін у раніше укладений договір між ДП НАК «Надра України» «Полтавнафтогазгеологія» і НГДУ «Охтирканафтогаз» ВАТ «Укрнафта».

14 травня закінчився термін дії ліцензії ДП "Полтаванафтогазгеологія" НАК "Надра України" на користування нафтогазоносними надрами.

Однак наприкінці квітня Мінприроди продовжило строком на два роки НАК "Надра України" ліцензію на геологічне вивчення й дослідно-промислову розробку цього родовища.

На думку фахівців і юристів, правомірність цього акту викликала великі сумніви. ВАТ "Укрнафта" зверталося до уряду України, пропонуючи забезпечити ефективне для держави використання надр Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища й сплатити за ліцензію до Державного бюджету України не менше 300 млн. грн. за раніше проведені геологорозвідувальні роботи. Окрім цього, компанія заявляла про готовність і надалі інвестувати значні власні кошти (впродовж 10 років - близько 3 млрд. грн.) у розробку родовища, а також забезпечити впровадження новітніх технологічних процесів для збільшення видобутку вуглеводнів.

Довідка УНІАН. Геологічне вивчення Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища з 1996 року здійснювало ДП «Полтавнафтогазгеологія».

У зв`язку з припиненням державного фінансування підприємством на умовах договорів про спільну діяльність було залучено до співпраці низку підприємств, зокрема ВАТ «Укрнафта», спільна діяльність з якою тривала більше чотирьох років.

Згідно з наданими ДП "Полтавнафтогазгеологія" матеріалами і в зв`язку з необхідністю закінчити роботу з підрахунку й захисту запасів, Мінприроди було прийнято рішення про продовження терміну геологічного вивчення Сахалінського родовища на два роки, а в квітні 2004 р. спеціальний дозвіл №1931 на користування Сахалінським нафтогазоконденсатним родовищем було переоформлено на НАК "Надра України".

ВАТ «Укрнафта» - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти й газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.

50%+1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група «Приват».