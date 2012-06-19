Попов назвав дві причини, чому гальмується відродження Києва

Недостатня поінформованість громади Києва і порожній популізм окремих політиків заради електоральних дивідендів – дві основні причини гальмування відродження столиці, які назвав голова КМДА Олександр Попов, коментуючи прояви соціальної напруги, які виникли довкола реконструкції Гостинного двору.

Якповідомляє сайт КМДА, за словами міського очільника, історична споруда на Подолі вкрай потребує реконструкції, крім того будинок розташований безпосередньо над тунелем метрополітену, що створює додаткову загрозу. Водночас проект реконструкції передбачає цілковите збереження архітектури будинку і, до речі, його історичного призначення, адже Гостинний двір був збудований саме як торговий центр.

«Я підтверджую, що цей об’єкт є аварійним, і наше завдання – зберегти його, аби він слугував ще багато років. Тому необхідно його реконструювати. На жаль, ми живемо в такий час, коли ті чи інші чутки, спотворена інформація розповсюджуються політиками без урахування інтересів громади, а лише задля особистих рейтингів. Я вважаю, що наше місто повинне бути красивим і без реконструкції об’єктів, які формують його архітектуру, – цього просто не можливо досягти. Наша громада повинна об’єднатися задля розвитку Києва. Головне завдання, яке ми ставимо перед собою – це збереження нашої культурної архітектурно-історичної спадщини. Але без спільного акумулювання зусиль це буде складно зробити», – наголосив Олександр Попов.

Нагадаємо, за словами столичних архітекторів реконструкція Гостинного двору – чи не єдина можливість зберегти споруду від руйнації. Її стан було визначено як передаварійний ще 15 років тому. Зокрема, будинок руйнується через постійні вібрації від метрополітену. А тому першочергово реконструкція передбачає укріплення фундаменту та будівництво нового захисного коробу над тунелем підземки.

Приміщення Гостинного двору перебуває у власності держави, з 1994-го року його орендує ПАТ «Укрреставрація», яка й виступила замовником реконструкції. У квітні Київрада дала підприємству дозвіл на розробку проекту землеустрою. Реконструкція будівлі коштуватиме орендарю щонайменше в 150 мільйонів гривень. Окрім торгових площ тут планують влаштувати галереї та художні салони. Аби вберегти приміщення від вологи Гостинний двір накриють скляним дахом. Але ніяких архітектурних змін пам’ятка не зазнає.

Довідка: На початку 19 століття Контрактова площа була головним адміністративним і торговим центром Києва. Гостинний двір зведений тут за проектом архітектора Л. Руска 1809 року. Він слугував торговим домом, де купці й ремісники пропонували найрізноманітніший крам. Майже за два століття у 1980 році, коли споруда геть занепала, її черговий раз реконструювали. В результаті з’явився другий поверх, мансарда, саму будівлю підняли на півтора метра. Такою вона є і зараз.