Зірка ”Таксі” отримав 10 місяців тюрми

Самі Насері, 45-річний французький актор, зірка популярних пригодницьких фільмів "Таксі", засуджений судом до 10 місяців в`язниці за скоєний у 2005 році напад на дизайнера в паризькому ресторані. Як відзначає агентство France Presse, для Насері це вже п`ятий вирок. Раніше він потрапляв до суду за перевищення швидкості, водіння в стані сп`яніння, бійку з працівниками нічного клубу в Екс-ан-Провансі.

Повідомляється, що під час сварки, що розгорілася в ресторані, Насері кинув в обличчя потерпілому важким предметом.

Насері не був присутній на засіданні суду 24 вересня 2007 року, оскільки знаходиться на лікуванні в одній з лікарень півдня Франції: у нього хвора печінка

Лента.ру