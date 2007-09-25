СБУ захопила контрабандні запчастини до ”гусеничних бронетракторів”

Митники та співробітники СБУ запобігли контрабандному вивезенню з України комплектуючих до військової техніки на суму близько 280 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, у ході митного контролю у пункті пропуску “Ужгород” водій вантажівки пред’явив інспекторам товаросупровідні документи, в яких був зазначений вантаж як “запасні частини до гусеничних тракторів та автомобілів”. Зазначений товар переміщувався через митний кордон України в режимі “експорт” до Словаччини однією з фірм м.Шепетівка.

Однак у митники вирішили залучити до огляду вантажу експертів Управління СБУ в Закарпатській області та військового спеціаліста. Як з’ясувалося, деякі запчастини, які заявлялись в документах як деталі до гусеничного трактора, насправді ідентифікуються як запчастини до бронетранспортеру, танків різних моделей та бойових машин піхоти.

Комплектуючі до військової та спеціальної техніки на загальну суму близько 280 тис. грн. вилучено, а відповідні матеріали для подальшого розслідування передано до УСБУ в Закарпатській області.