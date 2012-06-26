У Луганську померла дівчина, яку ревнивець облив бензином і підпалив

Про це УНІАН повідомив начальник управління охорони здоров`я Луганської облдержадміністрації Павло Малиш.

За його словами, смерть настала вчора ввечері, 25 червня. Дівчина померла, не приходячи у свідомість. Стан її 41-річної матері - середнього ступеню тяжкості.

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Як повідомляв УНІАН, у Севєродонецьку Луганської області 16 червня на березі річки Сіверський Донець чоловік, 1976 р.н., облив бензином і підпалив дівчину, 1989 р.н., та її матір, 1971 р.н. Дівчина перебувала в Луганській обласній клінічній лікарні з більш ніж 70% опіків тіла, а її мати з 50% опіків тіла. Підозрюваного було затримано. Як з`ясували правоохоронці, раніше чоловік і потерпіла дівчина були парою. Проте після їхнього розставання, чоловік не залишав її у спокої, погрожував і переслідував. Порушено кримінальну справу за ст. 115 ч. 2 Кримінального кодексу України.

Дівчину було госпіталізовано спочатку до міської лікарні Лисичанська, а потім перевезено до Луганська. 21 червня розглядалася можливість її транспортування з реанімації Луганської обласної клінічної лікарні до Донецького опікового центру. Як повідомляв керівник Донецького опікового центру Еміль Фісталь, пацієнтка була в комі й у нетранспортабельному стані.