Директора заводу Мінооборони взяли на хабарі $5 тисяч

Співробітники міліції затримали директора одного із вінницьких заводів, який знаходиться у відомстві Міністерства оборони, при одержанні 5 тис. доларів хабара.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні Центру громадських зв`язків УМВС у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, директор заводу вимагав хабар від приватного підприємця за сприяння в продажу йому приміщення дитячого садка у Вінниці, який перебуває на балансі заводу.

Під час отримання хабара директор заводу був затриманий міліцією.

За даним фактом прокуратурою Вінницької області порушена кримінальна справа за статтею 368 ч. 2 Кримінального кодексу України (вимагання й одержання хабара).

Ведеться слідство.