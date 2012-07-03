В Європарламенті не хочуть спрощення візового режиму з Україною

"Єврокомісія має намір запропонувати рішення про підписання та укладання угоди про спрощення візового режиму з Україною. Зробити це було б неправильним", - йдеться в заяві парламентарія, що надійшла в РІА Новости.

За повідомленнями ЗМІ, українська сторона розраховує, що договір буде підписаний 23 липня в Люксембурзі.

"На даний момент ми продовжуємо відчувати серйозну стурбованість з приводу верховенства закону і випадків виборчого правосуддя і політичних переслідувань в Україні", - вказав Брок.

За його словами, будь-яка угода з діючою українською владою може стати для неї підтримкою напередодні майбутніх в Україні виборів.

"Ми також з нетерпінням чекаємо доповіді посланців Європейського парламенту - панів Пата Кокса та Олександра Кваснєвського"​​, - заявив Брок. Європарламент делегував в якості наглядової місії на розгляд касації у справі екс-прем'єра України Юлії Тимошенко колишнього президента Польщі Олександра Квасневського та екс-президента Європарламенту Пата Кокса.