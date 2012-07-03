В Європарламенті не хочуть спрощення візового режиму з Україною
Глава комітету Європарламенту з міжнародних справ Елмар Брок висловився проти підписання на даному етапі угоди про спрощення візового режиму між Євросоюзом та Україною.
"Єврокомісія має намір запропонувати рішення про підписання та укладання угоди про спрощення візового режиму з Україною. Зробити це було б неправильним", - йдеться в заяві парламентарія, що надійшла в РІА Новости.
За повідомленнями ЗМІ, українська сторона розраховує, що договір буде підписаний 23 липня в Люксембурзі.
"На даний момент ми продовжуємо відчувати серйозну стурбованість з приводу верховенства закону і випадків виборчого правосуддя і політичних переслідувань в Україні", - вказав Брок.
За його словами, будь-яка угода з діючою українською владою може стати для неї підтримкою напередодні майбутніх в Україні виборів.
"Ми також з нетерпінням чекаємо доповіді посланців Європейського парламенту - панів Пата Кокса та Олександра Кваснєвського", - заявив Брок. Європарламент делегував в якості наглядової місії на розгляд касації у справі екс-прем'єра України Юлії Тимошенко колишнього президента Польщі Олександра Квасневського та екс-президента Європарламенту Пата Кокса.