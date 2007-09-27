Як перетворити пляж на рекреаційно-туристську зону

Концепцію перспективного розвитку рекреаційно-туристської зони в районі пляжу «Відрада» - від яхт-клубу до вулиці Чорноморської – схвалила сьогодні Одеська містобудівна рада.

Як передає кореспондент УНІАН, прийнятий документ передбачає будівництво чотирьох малоповерхових курортних готелів загальною місткістю 280 місць, зокрема 220 цілорічних. На перших поверхах готелів функціонуватимуть лікувальні і оздоровчі установи, а поряд з ними планується упорядкувати Трасу здоров`я і створити ландшафтний парк.

Акації на його території будуть замінені кипарисами, туями та іншими деревами, поряд будівельники облаштують дитячі спортивні майданчики. Намічено також збільшення площі пляжу і розширення набережної в районі вулиці Азарова.

За словами заступника начальника муніципального управління архітектури і містобудування Марата КАСИМОВА, «передбачається, що в прилеглих підземних паркінгах буде 745 машино-місць. Але Трасою здоров`я вранці і увечері їздитиме тільки обслуговуючий транспорт.

«Фахівці вважають, - підсумував підсумки обговорення концепції, - що після реалізації цих планів на пляжі «Відрада» зможуть одночасно відпочивати 3 тис. 711 людей».