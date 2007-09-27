Сьогодні - свято Воздвиження Хреста Господнього

27 вересня в православній церкві - свято Воздвиження Хреста Господнього.

Зараз хрест - головний символ християнства. Християнські храми увінчані хрестами, кожен християнин носить на грудях натільний хрест і отіняє себе хресним знаменням.

У 70 р. від Р.Х. Єрусалим був зруйнований, багато священних місць спаплюжені і засипані сміттям і руїнами. Римський імператор Адріан побудував на місці зруйнованого Єрусалиму нове місто, засипав труну Господню землею і поставив над ним ідола, а на місці, де був розіпнутий Христос, збудував храм богині Венері.

У 326 році вісімдесятирічна цариця Єлена відправилася до Єрусалиму, щоб відвідати місця, пов`язані з життям Спасителя. Насилу знайшли місце страти Христа, а коли, зруйнувавши побудований на ньому язичницький храм Венери, почали розкопки, то знайшли цілих три хрести. На якому з них був розіп’ятий Христос? Єрусалимський патріарх Макарій, що допомагав цариці у пошуках, запропонував випробування. На місце, де знайшли хрести принесли жінку, що знаходилася при смерті, і стали по черзі прикладати до неї хрести. І після дотику до третього хвора зцілилася. Народу навколо зібралося дуже багато, і щоб поклонитися чесному древу Христова Хреста могли всі, патріарх Макарій став на високому місці і піднімав (воздвигав) Хрест, показуючи його народу. Люди вклонялися Хресту, вигукуючи: «Господи, помилуй!». Так виникло свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, а світ знову знайшов свою найбільшу святиню.

У свято Хрестовоздвиження в кафедральних соборах правиться чин Воздвиження Хреста: відбувається приблизно те саме, що відбувалося в ті далекі часи поблизу Єрусалиму. Співи свята Воздвиження Хреста - одні з найкрасивіших і мелодійних церковних співів.

День Воздвиження Хреста Господня - день суворого посту.