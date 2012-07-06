Україна за півроку купила у Газпрому менше половини обумовленого газу

Про це йдеться в повідомленні компанії «Укртрансгаз».

З початку 2012 року транзит природного газу через територію України до країн Західної Європи становив 43 млрд куб. м. Транзит природного газу до країн СНД залишається на рівні 1,6 млрд куб. м.

У першому півріччі 2012 року споживачам України транспортовано майже 28 млрд куб. м, що на 4% менше аналогічного періоду минулого року. За червень цей показник становив 1,9 млрд куб. м, що також на 4% менше показників 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-травні скоротила імпорт газу з Росії на 49% – до 12,8 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.