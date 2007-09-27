У Києві заняття в школах з 1 жовтня перенесли на 27 жовтня

У Києві 1 жовтня 2007 року заняття в загальноосвітніх навчальних закладах міста не проводитимуться.

Відповідний наказ видало Головне управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації.

Згідно з документом, переданим УНІАН, рішення прийнято у зв’язку з проведенням позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня та зважаючи на те, що приміщення навчальних закладів використовуються під виборчі дільниці.

Відповідно до рішення ГУ освіти, навчання за розкладом понеділка (1 жовтня) мають бути організовані у перший день найближчих шкільних канікул - 27 жовтня ц. р. Наказом управління освіти відповідні зміни внесено у терміни проведення осінніх канікул у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2007-2008 навчальному році. Вони будуть проведені з 28 жовтня по 3 листопада 2007 року.

Водночас, як зазначається в документі, за бажанням батьків 1 жовтня у навчальних закладах може бути організована гурткова та позакласна робота.

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