Анонім призначив "вибух" Палацу спорту на 20.00

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, 7 липня о 16.33 спецлінією 102 до чергової частини столичної міліції надійшло анонімне повідомлення з таксофону (як з’ясувалося, він знаходиться на вул. Щербакова в Шевченківському районі Києва), що столичний Палац спорту заміновано, і він вибухне рівно о 20.00.

На вказане місце виїхали вибухо-технічна та слідчо-оперативна групи, а також керівники Печерського райуправління міліції. На той момент у приміщенні установи саме проходило богослужіння. Всіх його учасників, близько 8 тис. осіб, а також працівників Палацу спорту довелося терміново евакуювати.

Під час обстеження об’єкту та прилеглої до нього території жодних вибухових пристроїв та підозрілих предметів виявлено не було.

Подію зареєстровано Печерським райуправлінням, матеріали передано до Шевченківського рай управління - за територіальністю місця скоєння злочину.

Оперативники вживають заходів з розшуку невідомого абонента.