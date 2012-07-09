У Москвi відбувся другий Всесвiтнiй медiасамiт

5 - 8 липня у Москвi проходив 2-й Всесвiтнiй медiасамiт (перший саміт у 2010 роцi вiдбувся у Пекiнi), у якому взяли участь 300 керiвникiв провiдних ЗМI та вiдомих журналiстiв зі 103 краiн свiту.

Органiзатором заходу виступило iнформагентство IТАР-ТАСС.

Як передає кореспондент УНІАН, пiд час самiту учасники обговорили проблеми iнформацiйних викликiв XXI столiття, роль ЗМI в умовах конфронтацiї та революцiй, моделi економiчного виживання медiа та роль держави i бiзнесу у взаєминах з журналiстикою.

У привiтаннi учасникам самiту Генеральний секретар ООН Пан Гi Mун вiдзначив: "За останнi 10 рокiв бiльше 500 ваших колег лишились життя, 66 вбито тiльки у цьому роцi. Не порахувати всiх тих, кого арештували, хто зiштохнувся з погрозами або вимушений замовкнути, тому що iснує залякування i цензура. Уряди мають робити все можливе, щоб захистити журналiстiв, боротися з безкарнiстю i добиватися справедливостi".

Голова Національної спілки журналістів України Олег Наливайко вiдзначив високий рiвень органiзацiї заходу.

Вiн сказав: "Незважаючи на очiкування полiтизацiї медiасамiту, особливо пiсля першого виступу голови Держдуми Росiї Сергiя Наришкiна, значну частину якого вiн присвятив формуванню євразiйського економiчного i полiтичного простору, обранню парламенту цiєї структури прямим голосуванням населення, розмова вийшла дуже конкретна i прагматична, особливо стосовно журналiстської етики, соцiальних медiа та Iнтернету".

Наступний медiасамiт, у 2014 роцi, планується провести у Бахрейнi.