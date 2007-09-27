ЦВК: фото в паспорті необов`язкове

Центральна виборча комісія зобов`язала дільничні виборчі комісії видавати виборчі бюлетені громадянам, незалежно від наявності в паспорті фотографії по досягненню 25-ти і 40-річного віку.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне роз`яснення про застосування окремих положень Закону України «Про вибори народних депутатів України», що стосуються видачі членами ДВК виборчих бюлетенів на підставі паспорта громадянина України, прийнято сьогодні на засіданні ЦВК.

За словами члена ЦВК Тамари АСТАХОВОЇ, дільничні та окружні виборчкоми не уповноважені перевіряти термін дії паспортів і вклеювання фотографій по досягненню 25-ти і 40-річного віку.

Т.АСТАХОВА підкреслила, що у випадку, якщо громадянин внесений до списку виборців, але в паспорті не вклеєна фотографія, ДВК і ОВК зобов`язані видати бюлетень для голосування.

«Для виборчої комісії документом, що ідентифікує особу громадянина, є паспорт з вказівкою прізвища, імені, по батькові, року народження і місця реєстрації. Виборчкоми не уповноважені перевіряти дійсність паспорта», - сказала Т.АСТАХОВА.