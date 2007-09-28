До Києва прибула делегація Європарламенту
Попередні висновки спостерігачів будуть оголошені на спільній прес-конференції
Делегація з 14 депутатів Європейського парламенту прибула до Києва для спостереження за достроковими виборами до Верховної Ради України, які відбудуться 30 вересня.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Представництва Європейської комісії в Україні, планується, що члени делегації зустрінуться з лідерами та представниками основних політичних партій, після чого розділяться на групи для спостереження за подіями, які відбуватимуться під час виборів у містах по всій Україні.
|Адріан СЕВЕРІН
У програмі делегації - також зустрічі з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО, лідером партії „Наша Україна” В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ та лідером парламентської фракції Партії регіонів Раїсою БОГАТИРЬОВОЮ.
Як завжди під час місій спостереження за виборами у рамках діяльності ОБСЄ (Організації з питань безпеки та співпраці в Європі), делегація Європейського парламенту тісно співпрацюватиме з більш довгостроковими місіями спостереження за виборам і Бюро ОБСЄ з питань демократичних інституцій і прав людини (БДІПЛ), а також делегаціями від парламентських асамблей ОБСЄ, НАТО та Ради Європи.
Попередні висновки усіх міжнародних спостерігачів будуть оголошені на спільній прес-конференції, яка відбудеться о 13.30 у понеділок, 1 жовтня, у Будинку вчителя за адресою: м.Київ, вул. Володимирська, 57.