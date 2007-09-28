На Софійській площі в Києві розпочалася «Молитва за Україну»

У Києві на Софійській площі розпочалася акція «Молитва за Україну», ініційована Блоком Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент на Софійській площі, за даними правоохоронців, зібралися приблизно 3 тис. чоловік.

Під час акції планується виступ театру українського фольклору «Берегиня», хору Видубицького монастиря, хору хлопчиків ім. Миколи Лисенка, народної артистки України Ніни МАТВІЄНКО, капели ім. Ревуцького.

Крім того, передбачається, в ході акції з промовою виступить лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО.