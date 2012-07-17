Голова ФДМ прогнозує, що облгази скупить Росія

Про це повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода" голова Фонду державного майна України Олександр Рябченко.

"З досвіду електроенергетики, приватизацію якої ми проводили, в перших рядах стоятимуть (купити облгази - ред.) ті, хто вже зараз працює на цьому ринку, мають на ньому пакети акцій, досвід роботи", - зазначив О.Рябченко.

Крім того, на думку голови ФДМУ, серед іноземців приватизацією облгазів насамперед може зацікавитися "Газпром" та "інший російський бізнес, який уже розуміє, як можна вести бізнес на українських облгазах".

"Що стосується європейських компаній, то, можливо, є такий інтерес, але нам про це нічого не відомо, до нас ніхто не звертався", - зазначив О.Рябченко. За його словами, на сьогодні навіть не існує звернень з цього приводу.

Голова ФДМУ також зазначив, що головна проблема під час приватизації облгазів сьогодні - це відсутність їх котирувань на фондовому ринку. "Облгази не мають котирування на фондовому ринку. І тому елемент прозорості, який є абсолютно необхідним для функціонування АТ, на облгазах відсутній. Тому ми заходимо в ситуацію, коли маємо оцінювати виключно за підсумками господарської діяльності, за балансами, які ми одержимо", - зазначив О.Рябченко.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України (ФДМУ) планує в липні ц.р. оголосити про проведення конкурсів з продажу держпакетів 16 газорозподільних і газопостачальних підприємств (міськ- і облгазів). Планується, що будуть проведені приватизаційні конкурси з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціонів. ФДМУ також уже оголосив конкурс з продажу блокуючого пакета "Миколаївгазу".