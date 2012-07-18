Fitch підтвердив рейтинг ПриватБанку на максимально високому для України рівні “В”

Зокрема, Fitch підтвердив довгостроковий і короткострокові рейтинги дефолта емітента («РДЕ») ПриватБанку на рівні «B» зі «Стабільним» прогнозом.

Рейтинги інших трьох банків встановлені на рівні "В-", зі "Стабільним" прогнозом для банків "Прівденний" і "Хрещатик", а також "Негативним" для Індустріалбанку.

Як наголошується в повідомленні Fitch, більш високий рівень довгострокового і короткострокового рейтингу ПриватБанку відображає упевнене зростання його активів в умовах складної операційного середовища в Україну.

За даними агентства, підтвердження рейтингів підтримки ПриватБанку також відображає стабільну прибутковість банку за останній рік і гарна якість активів - проблемні кредити (NPL) склали 4,5% від загального портфеля банку на кінець 1 квартал 2012 р.

Висока ліквідність банку забезпечується стійким зростанням депозитів, крім того, у банку низький рівень зовнішніх запозичень - найближче погашення єврооблігацій у розмірі 200 млн. дол США (1% в пасивах банках) відбудеться тільки у вересні 2015.

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Рейтинги ПриватБанку:

Long-term IDR: affirmed at 'B'; Outlook Stable

Senior unsecured debt: affirmed at 'B', Recovery Rating 'RR4'

Short-term IDR: affirmed at 'B'

Viability Rating: affirmed at 'b'

Support Rating: affirmed at '5'

Support Rating Floor: affirmed at 'No Floor