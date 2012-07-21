Перший у світі турбовентиляторний двигун для Ан-70 випробують у серпні

Як повідомляє РІА «Новости», про це журналістам сказав генеральний конструктор українського державного підприємства "Івченко-Прогрес" Ігор Кравченко.

"Цього року ми повинні завершити держвипробування авіадвигуна Д-27, і зараз немає ніяких підстав для зриву цих планів. Процес йде у тісній взаємодії з Міноборони РФ і України. Зараз оформляється необхідна документація. Думаю, що наприкінці серпня двигун ми поставимо на держвипробування", - сказав він.

Потужність нового двигуна становить 14 тисяч к.с.

Як заявив недавно главком ВВС РФ генерал-майор Віктор Бондарєв, російські збройні сили замовлятимуть літаки Ан-70 тільки після усунення виявлених недоліків проекту і успішного завершення держвипробувань.

Ан-70 належить до нового покоління середніх військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки. За своїми характеристиками він покликаний забезпечувати доставку практично всієї номенклатури армійського озброєння і військової техніки загальною вагою 35-47 тонн на 3 тисячі - 5,1 тисячі кілометрів з крейсерською швидкістю 700-750 кілометрів на годину.

Як десантне судно може доставляти 300 військовослужбовців, а як санітарний варіант - евакуювати понад 200 поранених. Новий літак придатний до експлуатації як з бетонних злітно-посадочних смуг, так і з грунтових майданчиків завдовжки 600-700 метрів. Бортові прилади дозволяють використовувати Ан-70 автономно на необладнаних аеродромах, без використання спеціальних наземних засобів.

Як заявляв у січні цього року директор департаменту розробки і закупівель озброєнь і військової техніки Міністерства оборони України Андрій Артюшенко, вартість одного Ан-70 оцінюється в 67 мільйонів доларів.

У березні державний авіабудівний концерн "Антонов" і російська "Об`єднана авіабудівна корпорація" домовилися, що розпочнуть випуск літаків Ан-70 на Воронезькому літакобудівному заводі.