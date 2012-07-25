Шахрайка збирала гроші "на храм"

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Рівненській області, безпосереднім приводом для розшуку шахрайки стала заява в міліцію 62-річної жительки міста Корець, у якої незнайома жінка видурила майже дві тисячі доларів нібито на реконструкцію церкви. Потерпіла пояснює свої необачні дії впливом гіпнозу.

Через кілька днів зловмисницю знайшли на Одещині. Виявилося, що 45-річна Марія, яку доставили у Корецький райвідділ міліції, уродженка Молдови, а в Україні весь час переїжджала з місця на місце. Свою вину ця жінка визнала, але стверджує, що виманювати гроші у людей її змусила бідність, адже їй треба готувати сімох дітей.

Проти шахрайки порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Тепер їй загрожує позбавлення волі до трьох років.

Стало також відомо, що зазначена особа перебуває у розшуку на території Молдови за скоєння там аналогічного злочину. Шахрайка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання райвідділу міліції, правоохоронці перевіряють її причетність до подібних злочинів.