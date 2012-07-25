На Донеччині хлопець після перегляду фільму жахів зарізав приятеля

Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

За інформацією правоохоронців, кримінальну справу порушено за ознаками ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство). Стосовно зловмисника обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і призначено стаціонарну судово-психіатричну експертизу.

Як пояснив сам підозрюваний, через погане матеріальне становище він розлучився з дівчиною й отримав нервовий зрив, з приводу якого звертався до лікаря. Також у нього була спроба суїциду.

В день скоєння злочину він запропонував своєму приятелю переночувати у нього вдома. На ранок, після перегляду впродовж всієї ночі телевізора, зокрема фільму жахів, уявив, що його друг хоче незаконно заволодіти його квартирою, взяв кухонний ніж і вдарив парубка, який спав, один раз в живіт, а потім ще двічі у спину.