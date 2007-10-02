Президент заборонив ФДМУ проводити будь-які дії щодо КГЗКОРу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО указом №941/2007 заборонив Фонду державного майна України проводити будь-які дії щодо держмайна Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (КГЗКОР).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України.

Своїм указом Президент також зобов`язав секретаря Ради національної безпеки і оборони України забезпечити підготовку до розгляду на найближчому засіданні РНБО питання про вдосконалення державної політики у сфері приватизації, опрацювавши при цьому проблемні аспекти роздержавлення об`єктів гірничо-металургійного комплексу.

Указ набуває чинності з дня його публікації.

Довідка УНІАН. У серпні 2006 року уряд вирішив створити на базі КГЗКОР спільне підприємство у формі акціонерного товариства з державною часткою в статутному фонді не менше 50+1 акція.

Тоді ж пропозиція ТОВ “Смарт-груп” (м. Запоріжжя) і ЗАО “Металоінвест” (РФ) як потенційних інвесторів завершення будівництва КГЗКОРу була визнана найбільш оптимальною. Про свою зацікавленість у КГЗКОР заявляли Arcelor Mittal, «Северсталь», «Магнітогорський меткомбінат» (РФ) і Sinosteel (Китай).

20 вересня 2007 року Фонд держмайна планував підписати угоду з інвестором Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (КГЗКОР, Долинське, Кіровоградська обл.) - російською компанією «Металоінвест».

Проте підписання договору з інвестором КГЗКОРу було скасовано у зв`язку з хворобою голови ФДМУ Валентини СЕМЕНЮК.

26 вересня ц.р. глава адміністрації з кадрів і зв`язків з громадськістю ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» Франк ПАННІР заявив, що Україна, створюючи СП із добудови КГЗКОРу без Румунії та Словаччини, ризикує порушити міжнародні зобов`язання, оскільки майже всі виробничі об`єкти КГЗКОРу були побудовані цими країнами. В разі створення СП з «Українською рудно-металургійною компанією» КГЗКОР почне роботу на звичайних, а не окислених рудах, що також буде порушенням міжнародних зобов`язань України, зазначив він.

Ф.ПАННІР заявив, що Arcelor Mittal готова представити уряду України свої пропозиції стосовно добудови КГЗКОРу, зазначивши, що Arcelor Mittal може добитися певних успіхів у переговорах зі словацькою й румунською сторонами у врегулюванні питань добудови комбінату. «Ми готові самостійно, або з українськими партнерами, укласти контракт. КГЗКОР досягне виробництва 3,5 млн. тонн окатишів протягом року після початку робіт з його добудови», - заявляють в Arcelor Mittal.

27 вересня ц.р. віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що вважає за можливе проведення Arcelor Mittal презентації свого проекту добудови Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (КГЗКОР).

***Кошторисна вартість будівництва КГЗКОРу, що почалося в 1985 році, становить 2,4 млрд. доларів, з яких освоєно 1,65 млрд. дол. Частка України - 56,4%, Румунії - 28%, решта належить Словаччині. Зараз будівельна готовність комбінату становить 66%. Для завершення будівництва і введення в експлуатацію першої черги комбінату необхідно близько 200 млн. дол.

Потужність підприємства - 10 млн. тонн окатишів, першого пускового комплексу - 6,6 млн. тонн.