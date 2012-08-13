«95 квартал» на гастролях обікрав власний водій

Про це повідомила УНІАН прес-служба ГУ МВС у Криму.

Згідно з повідомленням, гроші лежали в сейфі в автобусі, припаркованому у Феодосії, на території санаторію Міністерства оборони. "Сейф був не зламаний, а відкритий "рідними" ключами", - сказано у прес-релізі.

Крадіжка сталася минулого тижня. За версією слідства, водій передав гроші землякові, який приїхав ненадовго до Криму і збирався повертатися додому.

59-річний шофер, затриманий за місцем проживання, зізнався у скоєному. Його доставлено в ізолятор тимчасового утримування у Феодосії.

На крадіжку, каже підозрюваний, його підштовхнуло складне фінансове становище в сім'ї.

Водій працював з артистами студії три роки.

Проти нього порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 185 КК України (крадіжка, здійснена в особливо великих розмірах). Водієві загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна.