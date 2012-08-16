Минуло 35 років від дня смерті Елвіса Преслі

Як пише британська газета Daily Telegraph, знаменитий співак помер 16 серпня 1977 року від зупинки серця, викликаної, за однією з версій, зловживанням різними медичними препаратами.

Видання повідомляє, що в ніч на четвер на двогодинну поминальну службу біля воріт "Грейсленда" прийдуть десятки тисяч людей, в руках у яких будуть запалені свічки.

Потім для фанатів буде влаштовано спеціальний концерт, в ході якого виступлять музиканти з групи Елвіса. Також в урочистих заходах візьмуть участь вдова співака Прісцилла і його донька Ліза-Марі.

Е.Пресли і після смерті залишається іконою американської масової культури. Він входить до трійки солістів світу, які самоокупаються. В світі продано понад мільярда платівок і компакт-дисків Е.Пресли, який записав за життя 150 альбомів, що досягли золотого, платинового або мультиплатинового статусу. Тричі за своє життя він був удостоєний премії "Греммі", вісімнадцять пісень Елвіса посідали перше місце в хіт-параді Billboard.