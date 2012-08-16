Набув чинності закон про адвокатуру та адвокатську діяльність

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України з посиланням на міністра юстиції Олександра Лавриновича.

Законом реформовано засади здійснення адвокатської діяльності в Україні відповідно до загальновизнаних міжнародних демократичних стандартів, що забезпечить надання адвокатами професійної правової допомоги кожному, хто її потребує.

О.Лавринович зазначив, що для цього, зокрема, удосконалено порядок допуску до професії адвоката, визначено види та гарантії адвокатської діяльності, чітку систему органів адвокатського самоврядування, запроваджено ведення Єдиного реєстру адвокатів України, встановлено дієвий механізм дисциплінарної відповідальності адвокатів, а також врегульовано питання участі адвокатів іноземних держав у здійсненні адвокатської діяльності на території України.

Проект указаного закону був підготовлений робочою групою з питань реформування прокуратури та адвокатури, утвореною розпорядженням Президента України від 22 листопада 2011 року, та внесений Президентом на розгляд Верховної Ради.

Як наголосив міністр, прийняття закону стало важливим кроком на шляху побудови ефективних механізмів забезпечення захисту прав, свобод та інтересів людини і громадянина.