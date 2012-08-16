Київське метро «забуде» англійську

Як повідомили УНІАН в прес-службі КП “Київський метрополітен”, відбуватиметься це поступово, як і запроваджувалося. Розраховують, що десь за тиждень, тобто орієнтовно до Дня Незалежності України, англомовна “озвучка” повністю зникне у столичному метрополітені.

“Роботи розпочались з 13 серпня. Поступово озвучка англійською буде прибиратись. Проект був під Євро-2012, а вже зараз такої потреби нема. На станціях є англомовні вказівники, які так і залишаться, назви станцій також і надалі будуть англійською на схемах метрополітену. Тобто, проблем з пересуванням іноземних гостей Києва у метро не буде”, - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, в рамках підготовки до Євро-2012 у вагонах столичного метрополітену назви станцій та інші повідомлення почали оголошувати двома мовами - українською та англійською.

Перші потяги із двомовними оголошеннями почали курсувати Святошинсько-Броварською лінією з 14 травня. Поступово проект розповсюдили на Куренівсько-Червоноармійській та Сирецько-Печерській лініях. Всі потяги київської підземки мали двомовні оголошення до 1 червня.

Тоді ж у метрополітені повідомили, що рішення про те, чи зберегти англійський переклад після проведення чемпіонату, прийматимуть після вивчення відгуків пасажирів.