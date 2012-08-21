Завтра на півдні та заході України - дощі та грози

22 серпня на півдні та заході України очікуються дощі та грози.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, зокрема, вночі у Вінницькій, Одеській, Миколаївській області та в Криму, вдень у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер переважно південний, на Лівобережжі північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі - 7-12°, на заході та півдні - 13-18°, на узбережжі Чорного моря - до 22°; вдень - 21-26°, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині - 28-33°.

По Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі - 7-12°, вдень - 21-26°.

21 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях 21-26°, в Дніпрі біля Києва - 17°.