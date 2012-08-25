Рятувальники знайшли українських туристів, які заблукали в Карелії

Рятувальники знайшли українських туристів, які заблукали в лісах Карелії.

Про це повідомляється на сайті ГУ МНС Росії по Республіці Карелія.

Як зазначається у повідомленні, туристи 23 серпня звернулися до служби порятунку по допомогу, оскільки збилися з курсу і заблукали.

Разом з рятувальниками Карельської республіканської пошуково-рятувальної служби в пошуках туристів були задіяні підрозділи пожежної охорони і державної інспекції з маломірних суден. Близько 19-ї години 24 серпня туристів знайшли пожежники Калевальської пожежної частини №20 на березі річки Шоба.

За даними рятувальників, всі туристи почуваються добре.

Організована доставка групи до селища Юшкозеро Калевальського району.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, в цій групі туристів з України троє дорослих і троє дітей.