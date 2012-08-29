На Закарпатті чиновник намагався обібрати іноземця на 3 тис. доларів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, до правоохоронців звернувся із заявою 20-річний громадянин Сомалі, котрий майже рік мешкає в Україні. Іноземець повідомив, що за видачу дозвільних документів для перебування на території України посадовець ДМС вимагає з нього «оплату» в розмірі 3 тис. дол.

Того ж дня працівники УБОЗу затримали чиновника у службовому кабінеті під час одержання від іноземця частини раніше обумовленої суми хабара в розмірі 16 тис. грн.

Прокуратурою Закарпатської області відносно посадовця порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

На даний час чиновника затримано. Триває слідство.