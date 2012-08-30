На місці подвійного вбивства кров'ю написали «Free Pussy Riot»

Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті Росії.

«29 серпня 2012 року в місті Казані в квартирі одного з будинків виявлено тіла 76-річної пенсіонерки та її 38-річної доньки з ознаками насильницької смерті. За цим фактом слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації по Республіці Татарстан порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого п. «а» ч. 2 ст. 105 Кримінального кодексу РФ (вбивство двох і більше осіб)», - говориться в повідомленні.

За версією слідства, потерпілі проживали спільно в одній квартирі. Сім'я характеризується як благополучна. Попередньо, вбивство сталося з 24 по 26 серпня 2012 року, і смерть жінок наступила від множинних ножових поранень. На місці злочину на стіні квартири виявлено напис, зроблений, імовірно, кров'ю: «Free Pussy Riot».

В даний час проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин скоєного злочину і осіб, причетних до нього, а також мотиви вбивства. Розслідування кримінальної справи триває.