На місці подвійного вбивства кров'ю написали «Free Pussy Riot»
У Росії на місці вбивства двох жінок виявлено напис «Free Pussy Riot» («Звільніть Pussy Riot»)
Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті Росії.
«29 серпня 2012 року в місті Казані в квартирі одного з будинків виявлено тіла 76-річної пенсіонерки та її 38-річної доньки з ознаками насильницької смерті. За цим фактом слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації по Республіці Татарстан порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого п. «а» ч. 2 ст. 105 Кримінального кодексу РФ (вбивство двох і більше осіб)», - говориться в повідомленні.
За версією слідства, потерпілі проживали спільно в одній квартирі. Сім'я характеризується як благополучна. Попередньо, вбивство сталося з 24 по 26 серпня 2012 року, і смерть жінок наступила від множинних ножових поранень. На місці злочину на стіні квартири виявлено напис, зроблений, імовірно, кров'ю: «Free Pussy Riot».
В даний час проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин скоєного злочину і осіб, причетних до нього, а також мотиви вбивства. Розслідування кримінальної справи триває.