Дві учасниці Pussy Riot втекли з Росії

Про це повідомляється в мікроблозі Pussy Riot в Twitter.

"Наші дві учасниці у зв'язку з розшуком успішно залишили межі країни! Набирають іноземних феміністок для підготовки нових акцій!", - сказано в повідомленні.

"Поспішаємо розчарувати кремлівських гадів: дві жінки залишили країну через небезпеку, але в Росії залишається ще мінімум 12 учасниць Pussy Riot!", - зазначили в Twitter представники групи.

Як повідомлялося, трьох дівчат з панк-групи Pussy Riot московський суд 17 серпня засудив до двох років колонії загального режиму за панк-молебень у храмі Христа Спасителя в столиці Росії.

Зараз поліція розшукує ще двох учасниць акції в храмі.

Amnesty International визнала учасниць Pussy Riot в'язнями совісті.

За звільнення Pussy Riot виступили багато діячів культури як у Росії, так і за кордоном.