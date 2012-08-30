Фонд «Розвиток України» інвестує у передові технології онкологічної галузі

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Розвитку України», в рамках цього договору область бере на себе зобов'язання фінансувати експлуатаційні витрати на утримання онкологічного центру, забезпечувати своєчасне та належне бюджетне фінансування медичного закладу в повному обсязі.

Підписання документа відбулося в Рівненському обласному онкологічному диспансері представниками всіх трьох сторін.

За словами голови Рівненської обласної державної адміністрації Василя Берташа, один із пріоритетів влади - створення якісної медичної бази для населення.

«У минулому році завдяки співпраці з фондом Ріната Ахметова «Розвиток України» в рамках проекту «Рак виліковний» на базі обласного онкологічного диспансеру ми відкрили Центр променевої терапії. За допомогою сучасного обладнання тут лікують онкохворих новими методами, які практикуються в кращих клініках світу. Завдяки обладнанню, яке область отримала в рамках співпраці з фондом, у хворих суттєво зросли шанси на одужання. Сьогодні співпраця з фондом продовжується - в онкодиспансері відкривають сучасний кабінет брахітерапії. Тому ми хотіли б подякувати Рінату Ахметову за співпрацю, оскільки фонд «Розвиток України» є надійним партнером, який інвестує у передові технології у сфері онкології, »- зазначив В.Берташ.

За словами головного лікаря Рівненського обласного онкологічного диспансеру Григорія Максим'як, за перший рік роботи Центр променевої терапії показав успішні результати.

«За цей час на лінійному прискорювачі, який рік тому придбав фонд, пройшли лікування 300 чоловік, 2180 пацієнта пройшли діагностику та подальше планування лікування на комп'ютерному томографі. У 40% пролікованих пацієнтів відзначається виражена позитивна динаміка, у 30% помірно позитивна. Ми одні з небагатьох в Україні, хто проводить променеву терапію для дітей від 0 до 8 років. Завдяки фонду «Розвиток України» незабаром для цих діток буде оснащена спеціалізована палата інтенсивної терапії», - сказав Г.Максим’як.

Головний лікар підкреслив, що загальний бюджет фінансової допомоги фонду Р.Ахметова «Розвиток України» за два роки (з часу відкриття) склав близько 28 мільйонів гривень.

За словами директора фонду Р.Ахметова «Розвиток України» Анатолія Заболотного, реалізація проекту «Рак виліковний» в Рівненському онкоцентрі - «це чудовий приклад того, як державна медична установа спільними зусиллями благодійників і держави може в короткі терміни зрости до сучасного високотехнологічного центру, може забезпечити відповідну підготовку фахівців, вибудувати систему управління, забезпечити доступність і якість сучасної медичної допомоги пацієнтам ».

«Ми раді, що співпраця триває. Причому в рамках різних програм. Це і підключення онкодиспансеру до системи e-Health, що дасть можливість проводити он-лайн консультації, конференції та навчання. Це наша велика програма «Адресна допомога», в рамках якої з початку цього року ми профінансували лікування 77 дітям з онкологією, 11 з них пройшли лікування в Рівному. Сьогодні ми також хочемо відзначити та підтримати в професійному плані лікарів, які працюють на цьому обладнанні - три фахівці пройдуть курс навчання в Європейській школі радіаційних онкологів », - сказав А.ЗАБОЛОТНИЙ.

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в рамках проекту «Рак виліковний» для радіологічної служби Західної України (Львівська, Закарпатська, Хмельницька, Івано-Франківська, Рівненська області) було куплено і встановлено обладнання вартістю понад 55,5 млн. грн. На черзі - Тернопільський і Волинський онкодиспансери, де в липні наступного року будуть встановлені сучасні медичні комплекси для променевої терапії та діагностики онкозахворювань.