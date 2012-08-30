НЗФ заявляє про можливу зупинку, якщо не зміняться ціни на електроенергію

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в офіційному повідомленні НЗФ, розданому журналістам під час візиту на підприємство.

«У вересні крім 5 печей, зупинених раніше, планується зупинка ще трьох пічних агрегатів. Підготовлено наказ про скорочення 170 працівників заводу», - йдеться в повідомленні.

За інформацією заводу, повна зупинка НЗФ призведе до втрати робочих місць 6,5 тис. осіб, на межі виживання опиниться все місто Нікополь, для якого відрахування податків НЗФ до бюджету є містоутворюючим.

Також можлива зупинка НЗФ призведе до втрати валютних надходжень в обсязі більше 60 млн дол щомісяця, що складе більше 720 млн дол на рік. Втрати державного та місцевого бюджету та цільових фондів безпосередньо через допомоги по безробіттю перевищать 450 млн грн на рік, втрати енергоринку складуть більше 3,5 млн МВт / год на рік.

«Споживаючи більше 1,5 млн МВт / год на рік в нічний час доби, НЗФ є одним з найбільших регуляторів енергосистеми України і вимушена зупинка підприємства принесе непоправні наслідки розбалансування енергосистеми», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» - найбільше в Україні підприємство з виробництва силікомарганцю і феромарганцю.

Основною продукцією НЗФ є марганцеві феросплави - силікомарганець і феромарганець, вироблені на найбільших у світі феросплавних печах.

Виробничі потужності заводу дозволяють випускати на рік понад 1 млн тонн силікомарганцю, 250 тис. тонн феромарганцю високовуглецевого, понад 15 тис. тонн феромарганцю середньовуглецевого, до 60 тис. тонн флюсів різних марок, 50 тис. тонн електродної маси.

ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» у 2011 році скоротило щодо 2010 року виробництво феросплавів на 15,8%, або на 144,7 тис. тонн, - до 770,5 тис. тонн.

У 2011 році НЗФ збільшив у порівнянні з 2010 роком чистий збиток на 87% - до 2,8 млрд