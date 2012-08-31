У Києві співробітниця банку привласнила 400 тисяч

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури Києва, у такий спосіб посадовець упродовж року ошукала п’ятьох підприємців на суму майже 400 тис. грн.

Грошові кошти вона переводила на карткові рахунки підприємств своїх знайомих та згодом знімала їх у банкоматах.

Кримінальну справу було порушено за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.