У Києві співробітниця банку привласнила 400 тисяч

11:00, 31 серпня 2012
Суспільство
1110 0

Прокуратура Голосіївського району Києва направила до суду кримінальну справу стосовно співробітниці одного зі столичних банків, яка підробляла платіжні доручення та від імені підприємців знімала грошові кошти з їх розрахункових рахунків.

Гривня

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури Києва, у такий спосіб посадовець упродовж року ошукала п’ятьох підприємців на суму майже 400 тис. грн.

Грошові кошти вона переводила на карткові рахунки підприємств своїх знайомих та згодом знімала їх у банкоматах.

Кримінальну справу було порушено за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter