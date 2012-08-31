У Києві співробітниця банку привласнила 400 тисяч
11:00, 31 серпня 2012Суспільство
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Прокуратура Голосіївського району Києва направила до суду кримінальну справу стосовно співробітниці одного зі столичних банків, яка підробляла платіжні доручення та від імені підприємців знімала грошові кошти з їх розрахункових рахунків.
Жінка підробляла платіжні доручення
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури Києва, у такий спосіб посадовець упродовж року ошукала п’ятьох підприємців на суму майже 400 тис. грн.
Грошові кошти вона переводила на карткові рахунки підприємств своїх знайомих та згодом знімала їх у банкоматах.
Кримінальну справу було порушено за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.
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