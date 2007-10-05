Переводити готівкові долари в євро зараз не зовсім вигідно

Обмінювати долари на гривню, а відтак переводити їх у євро зараз не зовсім вигідно через велику маржу на курс купівлі/продажу єдиної валюти. Таку думку висловив в інтерв`ю кореспонденту УНІАН експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр ЖОЛУДЬ.

Він відзначив, що населення звикло використовувати американську валюту як засіб заощадження, але під впливом ослаблення долара дехто намагається обміняти його на євро. Це призводить до зростання попиту на євро, але, враховуючи, що ця валюта широко не поширена в Україні, в банках може виникати дефіцит на неї. “У середньостроковій перспективі ця ситуація повинна стабілізуватись, і, в принципі, євро, швидше за все, займатиме ще більшу частку у валютних заощадженнях громадян, - вважає О.ЖОЛУДЬ. – Хоча, я сподіваюся, що обсяг самих валютних заощаджень зменшуватиметься”.

Крім того, експерт відзначає, що багато українців купують євро для поїздок до Європи, що також можна вважати одним з чинників зростання попиту на євро.

О.ЖОЛУДЬ вважає, що динаміка послаблення курсу долара щодо євро збережеться найближчими роками. Це означає, що в разі збереження жорсткої прив`язки гривні до долара, українська національна валюта також здешевлюватиметься щодо євро.

“Люди звикли до того, що курс долара в Україні не коливається. Такий метод своєрідного психологічного заспокоєння було введено ще в 90-х роках - курс стабільний, а це означає, що ціни не ростуть, або стоять на місці. Хоча, якщо подивитися на те, що ми маємо зараз, то курс у нас стабільний, а показник інфляції маємо двохзначний», - підсумував О.ЖОЛУДЬ.