Кабмін скасував обов'язкову сертифікацію готелів

02:31, 07 вересня 2012
Суспільство
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Кабінет міністрів скасував обов'язкову сертифікацію послуг об'єктів щодо тимчасового розміщення (проживання), зокрема готелів.

Кабмін скасував обов`язкову сертифікацію готелів

Як повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі, відповідна постанова прийнята урядом.

Метою документа є забезпечення узгодженості в законодавстві щодо туристичного сектору, оскільки встановлення категорій готелям і аналогічним об'єктами розміщення відбувається добровільно, а сертифікація послуг з тимчасового розміщення - на сьогодні обов'язкова.

На думку Мінекономрозвитку, автора проекту постанови, реалізація цього документа забезпечить зменшення матеріальних витрат суб'єктів туристичної сфери при наданні послуг з тимчасового розміщення (проживання).

Ряд країн, зокрема Польща, Литва, Латвія, напередодні вступу в ЄС привели свої нормативні документи в галузі готельного господарства до єдиних європейських стандартів, які не передбачають обов'язкової сертифікації. Згодом, наприкінці 2009 року, Європейська готельно-ресторанна конфедерація затвердила єдині стандарти класифікації готелів HOTREC, за якими здійснюється категоризація готелів.

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Від обов'язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) відмовилася і Російська Федерація в 2003 році, а в 2010 році там був введений новий Порядок класифікації об'єктів туристської індустрії, включаючи готелі та інші місця розміщення, гірськолижні траси, пляжі тощо.

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