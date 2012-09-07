У серпні в Україні зафіксована дефляція

Дефляція на споживчому ринку України фіксується останні чотири місяці. В квітні, згідно з даними Держстату , ціни не змінилися, в травні й червні завдяки сезонному зниженню цін на сільськогосподарську продукцію дефляція становила по 0,3%.

Держстат повідомляє, що інфляція в січні-серпні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 0%, а з початку 2012 року (серпень 2012 року до грудня 2011 року) дефляція – 0,4%.

У серпні 2011 року дефляція становила 0,4%, при цьому до аналогічного місяця 2010 року ціни зросли на 8,9%, а за результатами восьми місяців минулого року зростання цін становило 4,1%.

За даними Держстату, основне зниження цін у серпні до попереднього місяця відбулося на овочі – на 7,9% і фрукти – на 6,7%. (у серпні 2012 р. до серпня 2011 р. — зниження цін на 30,7% і 4,4% відповідно).

Минулого місяця до липня також зафіксовано зниження цін на рибу і продукти з риби – на 0,3%, сири – на 0,4%, масло – на 0,5%. Всього ж, стверджує Держстат, ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в серпні знизилися до попереднього місяця на 0,5%, а за останні 12 місяців – на 2,3%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби в серпні зросли до попереднього місяця на 0,2%, а з серпня 2011 року – на 6,8%.

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли в серпні до попереднього місяця на 0,1%, а за останні 12 місяців – на 1,0%. Ціни на транспорт і зв'язок за минулий місяць, за даними Держстату, не змінилися.

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Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд (МВФ) покращив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% цього року (грудень до грудня), а пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк (СБ) знизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. В 2013 році СБ очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році – 5,9% (7,1%).

За прогнозами Standard & Poor's інфляція в Україні в 2012 році становитиме 6%.