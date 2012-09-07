ВР зробила крок до обмеження повноважень прокуратури

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього рішення проголосували 248 депутатських карток із 334 зареєстрованих у сесійній залі.

Проектом пропонується внести зміни до Закону «Про прокуратуру», процесуальних кодексів та окремих законів, якими передбачається скасувати повноваження прокурора щодо видання обов’язкових для виконання актів прокурорського реагування; встановити єдиний акт прокурорського реагування на виявлені порушення закону у вигляді подання, внесення якого не тягне за собою зупинення дії нормативно-правових актів, припинення певної діяльності, необхідності вчинення дій або безумовного усунення порушень, які, на думку прокурора, мали місце.

Також передбачається заборонити прокурору здійснювати повноваження у рамках нагляду за додержанням і застосуванням законів (крім тих, які спрямовані на встановлення наявності порушень) без призначення прокурорської перевірки, яка може здійснюватися лише після прийняття постанови, в якій зазначаються підстави, що свідчать про можливі порушення законності, а також обґрунтовується необхідність вчинення прокурором конкретних дій.

Копія постанови обов’язково має надаватися особі, на права та свободи якої може вплинути проведення прокурорської перевірки.

Пропонується також заборонити проведення прокурорської перевірки за заявами і зверненнями фізичних та юридичних осіб (крім тих, які містять повідомлення про злочин) до їхнього попереднього розгляду компетентними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування або ж неприйняття ними у встановлені строки рішень з цих питань.

Також передбачається обмежити невичерпний на сьогодні перелік підстав для представництва інтересів громадянина в суді.

Підставою для представництва буде лише неспроможність громадянина через фізичний чи матеріальний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність самостійно захистити свої права чи реалізувати процесуальні повноваження.