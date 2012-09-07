У Криму оголосили штормове попередження

10:41, 07 вересня 2012
Суспільство
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У Криму у зв'язку з очікуваним погіршенням погодних умов оголошено штормове попередження на п'ятницю, 7 вересня.

Гроза

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, в окремих районах півострову пройдуть грози. Негоду супроводжуватимуть шквали до 20 метрів за секунду.

При цьому в лісах Криму 7-8 вересня очікується висока пожежна небезпека.

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