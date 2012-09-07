У Криму оголосили штормове попередження

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, в окремих районах півострову пройдуть грози. Негоду супроводжуватимуть шквали до 20 метрів за секунду.

При цьому в лісах Криму 7-8 вересня очікується висока пожежна небезпека.