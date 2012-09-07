На Дніпропетровщині армійський офіцер отримав смертельне поранення
11:14, 07 вересня 2012Суспільство
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На полігоні однієї з військових частин, що дислокується у Дніпропетровській області, під час проведення занять з вогневої підготовки отримав поранення офіцер Збройних Сил України лейтенант Олег П.
Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, офіцера терміново було доставлено до військового шпиталю, але поранення виявилося смертельним.
На місці події працюють представники Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та Дніпропетровської прокуратури з нагляду за додержанням законів у військовій сфері. Призначено спеціальне службове розслідування.
Керівництво Міністерства оборони та Збройних Сил України висловлює співчуття рідним і близьким загиблого військовослужбовця.
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