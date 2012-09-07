На Дніпропетровщині армійський офіцер отримав смертельне поранення

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, офіцера терміново було доставлено до військового шпиталю, але поранення виявилося смертельним.

На місці події працюють представники Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та Дніпропетровської прокуратури з нагляду за додержанням законів у військовій сфері. Призначено спеціальне службове розслідування.

Керівництво Міністерства оборони та Збройних Сил України висловлює співчуття рідним і близьким загиблого військовослужбовця.