Луганські чорнобильці узяли тайм-аут - щоб захиститися від провокацій

Сьогодні в Луганську чорнобильці - учасники акції протесту біля облдержадміністрації демонтували наметове містечко у зв'язку з призупиненням акції.

Як передає кореспондент УНІАН, у повідомленні на ім'я Луганського міського голови Сергія Кравченка комендант наметового містечка А. Колос повідомив, що «безстрокова акція протесту, дозволена з 4 вересня Луганською міською радою, припиняється до 9 вересня у зв'язку зі святкуванням Дня міста».

У повідомленні також зазначається, що з 10-ї ранку 10 вересня акція буде продовжена і наметове містечко буде відновлене.

Самі чорнобильці у коментарі УНІАН повідомили, що рішення про припинення акції було ухвалене після зустрічі з головою облдержадміністрації Володимиром Пристюком у відповідь на його прохання не затьмарювати свято городянам і захистити себе від можливих провокацій.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня в сквері біля будівлі Луганської облдержадміністрації чорнобильці розпочали безстрокову акцію протесту, встановивши наметове містечко. Учасники вимагають виконання ст.ст. 50, 54 «чорнобильського» закону в повному обсязі.