Прохання про допомогу

Просимо допомогти в зборі коштів на лікування Копійки Вікторії, 1988 р.н. з діагнозом гострий лейкоз, яка на даний момент знаходиться у відділенні гематології Київської обласної лікарні.

ТЕРМІНОВО потрібні донори з 2-ю групою крові з негативним резусом (чоловіки) та кошти на дорогу операцію. Телефон батьків Вікторії: 067-403-57-68, 097-574-57-42. Номер рахунку для переказу коштів: ПриватБанк МФО 305299 Р / Р 26203601818305 ЗКПО 2131518796 Орлов І.Ф. Призначення платежу: Благодійна допомога на лікування дитини Копійки В.Л. Просимо допомогти всіх небайдужих врятувати людині життя!

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