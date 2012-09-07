Прохання про допомогу
18:16, 07 вересня 2012Суспільство
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Просимо допомогти в зборі коштів на лікування Копійки Вікторії, 1988 р.н. з діагнозом гострий лейкоз, яка на даний момент знаходиться у відділенні гематології Київської обласної лікарні.
ТЕРМІНОВО потрібні донори з 2-ю групою крові з негативним резусом (чоловіки) та кошти на дорогу операцію.
Телефон батьків Вікторії: 067-403-57-68, 097-574-57-42.
Номер рахунку для переказу коштів:
ПриватБанк МФО 305299 Р / Р 26203601818305
ЗКПО 2131518796 Орлов І.Ф.
Призначення платежу: Благодійна допомога на лікування дитини Копійки В.Л.
Просимо допомогти всіх небайдужих врятувати людині життя!
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