3,5 мільйони людей з'їздили влітку в Крим потягом

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), у зворотному напрямі - з Криму - залізницею за три літні місяці виїхало 3,4 млн. пасажирів - на 2,6% більше, ніж влітку 2011 року.

До сезону літніх перевезень 2012 року залізниці підготували понад 5 тис. пасажирських вагонів, з них близько 1,8 тис. - обладнаних системою кондиціонування.

Вагони, конструкція яких не передбачає системи кондиціонування повітря, були оснащені системою примусової вентиляції.

При цьому «Укрзалізниця» зазначає, що за рахунок раціонального використання пасажирських вагонів для літніх перевезень залізниці використовували на 20% менше вагонів, аніж у червні-серпні 2011 року.

«Проблема старіння парку пасажирських вагонів з року в рік стає дедалі гострішою», - зазначають фахівці Головного пасажирського управління «Укрзалізниці».

Нагадаємо, що для забезпечення літніх пасажирських перевезень у зв'язку із старінням парку пасажирських локомотивів і збільшенням їх дефіциту було залучено 178 вантажних локомотивів.

Крім того, залізниці на літній період 2012 року відкрили 160 додаткових квиткових кас.

Як повідомляв УНІАН, перевезення пасажирів на залізничному транспорті за 7 місяців 2012 року залишилося на рівні минулого року - 252,4 млн. людей.

У січні-липні 2012 року підприємства транспорту України перевезли 3,895 млрд пасажирів - на 3,5% менше, ніж у січні-липні 2011 року.