На Рівненщині створено Комітет захисту української мови

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві організаторів Комітету - обласних осередків Товариства «Просвіта»”, Національної спілки журналістів України, Національної спілки письменників України, скаутської організації „Пласт”, Організації українських націоналістів, Всеукраїнського товариства політв’язнів та репресованих, Братства вояків УПА ім. Клима Савура та Конгресу української інтелігенції.

Учасники комітету вважають, що прийнятий Верховною Радою у першому читанні мовний законопроект нардепів С.Ківалова та В.Колесніченка несе загрозу для української мови, адже завдяки цьому закону українську буде витіснено з ужитку в органах державної влади, закладів освіти, науки та культури, ЗМІ, відбуватиметься русифікація України.

«Для цього ми, представники громадських організацій вирішили об’єднатися в Комітет захисту української мови, який координуватиме діяльність усіх небайдужих мешканців Рівненщини щодо участі у всеукраїнських та місцевих акціях на захист української мови», – йдеться у заяві.

«Сьогодні, коли Україна вже майже 21 рік як незалежна держава, антиукраїнські сили, які зараз при владі, стають гідними спадкоємцями українофобів Петра І, Катерини ІІ, Олександра ІІ, Миколи ІІ, Лєніна та Сталіна, які не визнавали українців як окрему націю та докладали максимум зусиль, щоб нас русифікувати, перетворити на малоросів та зробити частиною „русскава міра”. Українці повинні стати господарями в своїй державі та дати гідну відсіч антиукраїнським проявам нинішнього керівництва держави», - говриться у заяві з приводу створення на Рівненщині Комітету захисту української мови.

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Аналогічну заяву 28 червня підписали у Києві представники української інтелігенції. Підписи під заявою на захист української мови поставили: колишні політв'язні Левко Лук'яненко, Василь Овсієнко, Євген Сверстюк, музиканти Антін Мухарський, Михайло Барбара, Тарас Чубай, журналісти Мустафа Найєм, Микола Княжицький, науковці В'ячеслав Брюховецький, Олексій Гарань, письменники Юрій Андрухович, Юрій Винничук, брати Капранови та інші.

Зокрема, письменник Дмитро Капранов закликав бойкотувати видавництва, що працюють із депутатами, які проголосували мовний законопроект: «На знак протесту наше видавництво «Зелений пес» розірвало угоди з «Креоном» депутата Зубанова через двоякість його власника. Однією рукою він підтримує українських письменників, іншою голосує проти української мови. Ми оголосили своєрідний економічний бойкот подібним видавництвам», - зазначив Д.Капранов.