Прокуратура оскаржила продаж дитячого табору

Як повідомила УНІАН прес-служба прокуратури Криму, наглядове відомство стверджує, що приватизація комплексу будівель і споруд площею 2,4 тис. кв. м вартістю 9,3 млн грн пройшла з порушенням вимог закону. "Закон встановлює заборону на ліквідацію, відчуження і перепрофілювання дитячих оздоровчих закладів", - заявили в прокуратурі.

У відомстві утримуються від інформації про покупця табору, а вказані на сайті Роздольненської РДА телефони "Лазурного" не відповідають. Водночас, джерело у міській раді Красноперекопська повідомило УНІАН, що табір був проданий міськрадою в лютому-березні компанії "Кримський титан" (Армянськ). "Лазурний" раніше знаходився у комунальній власності міськради.