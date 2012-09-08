У Пироговому сьогодні почнеться ярмарок майстрів
03:08, 08 вересня 2012Суспільство
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8 та 9 вересня у Національному музеї народної архітектури та побуту України, що в Пироговому, відбудеться осінній ярмарок за участю кращих майстрів з усіх регіонів України.
Різьбяр робить скриньку на ярмарку в Пироговому, фото з архіву УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.
Гості ярмарку матимуть змогу ознайомитися з виробами відомих гончарів з Опішні, Василькова, Косова з Волині, вишивальниць з Воронежа і Богуслава, різьбярів з Чернігівщини та Івано-Франківщини. На ярмарок також завітають майстри, які плетуть з лози, соломи, кореня сосни. А рогозу до Пирогова привезуть з Полтавщини, Київщини, Луганщини й Дніпропетровщини.
Народні митці не лише представлять свої вироби для продажу, а й продемонструють процес їх виготовлення.
У виконанні фольклорних колективів з різних регіонів України лунатимуть чудові українські пісні.
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